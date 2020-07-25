Bingöl-Elazığ karayolunda 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Kaza, Bingöl-Elazığ Karayolu'nun 17. kilometresinde Direkli Köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüleri öğrenilemeyen 23 BN 644 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen 34 S 8880 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı.Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye sevk edilenlerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Araçların hurdaya döndüğü kaza yerinde güvenlik güçleri inceleme yaptı.

Yılmaz Atar - Sinan Atan

