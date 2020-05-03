Bingöl korona virüs tedbirlerine gönüllü uyuyor

Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 31 şehirde sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, birçok ilde olduğu gibi Bingöl'de de vatandaşlar gönüllü olarak kısıtlamaya uyuyor. Kentte sokağa çıkma kısıtlaması bulunmamasına rağmen vatandaşların dışarı çıkmaması ile en işlek caddeler de boş kaldı. Zorunlu olarak fırın, eczane ve market gibi işletmelerin açık olduğu şehirde birçok iş yeri de kapalı bulunuyor.

Şehir merkezinde esnaf olan Veysel Demir, Bingöl'de vatandaşların çok fazla dışarı çıkmadığını belirterek, “Korona salgınından dolayı Bingöl'de çok fazla kimse dışarı çıkmıyor. Sokaklar neredeyse boş. İnşallah kısa zamanda da bunu atlatacağımızı umuyorum” dedi.

Bingöl halkının bu konuda duyarlı olduğunu aktaran fırın işletmecisi Şiyar Bakır ise, “Dünyayı saran bu korona virüsle hepimiz mücadele ediyoruz. Bingöl de bu konuda çok duyarlı. Halkımız, sanki sokağa çıkma yasağı var gibi davranıyor. Hafta sonu çok az yoğunluk var, hatta boş diyebiliriz sokaklar. Yine Ramazan ayının da etkisi var. Biz fırıncılar olarak normal süreçte iftara birkaç dakika kala satış yapardık ama şu an iftara 2 saat kala kapatıyoruz. Temennimiz biran önce feraha kavuşmaktır” şeklinde konuştu.

Yılmaz Atar - Muhammet Ali Çiftçi