İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bingöl Valiliği açıkladı! PKK'ya ait 8 katlı sığınak imha edildi

Bingöl Valiliği açıkladı! PKK'ya ait 8 katlı sığınak imha edildi
Bingöl Valiliği açıkladı! PKK'ya ait 8 katlı sığınak imha edildi

Bingöl Valiliği, bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan operasyonda 8 katlı sığınağın bulunarak imha edildiğini, içinde silah, mühimmat, doküman ve uyuşturucu maddesinin ele geçirildiğini bildirdi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada “Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 11 Mayıs 2020 - 13 Mayıs 2020 tarihleri arasında Bingöl İli Genç İlçesi Sağgöze Köyü kırsalında icra edilen operasyon neticesinde yapılan arazi aramasında bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 8 katlı sığınak içerisinde silah, mühimmat malzemesi, doküman, yaşam malzemesi, ve 90 kg toz esrar ele geçirildi.

Aynı bölgede devam eden operasyonlar neticesinde faklı bir noktada 2 dönüm tarla içerisinde de 210 bin kök hint kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 8 katlı sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir” denildi.

8 katlı sığınak ve arazide ele geçirilen malzemelerin 1 adet G3 Piyade Tüfeği, 1 adet Mauser Tüfek, 73 adet 12.7 mm Uçaksavar Mühimmatı, 2 adet 81 mm'lik Havan Mühimmatı, 90 kilogram toz esrar 210 bin adet Hint Keneviri, 18 adet tüp, 2 adet örgütsel doküman ile çok sayıda gıda maddesi olduğu aktarıldı.

Muhammet Ali Çiftçi
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.