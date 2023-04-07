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Bingöl Valiliği: ''Deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı söz konusu olmamıştır'

Bingöl Valiliği: ''Deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı söz konusu olmamıştır'
Bingöl Valiliği: ''Deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı söz konusu olmamıştır'

Bingöl’de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yapılan taramalarda herhangi bir can veya mal kaybının söz konusu olmadığı kaydedildi.

AFAD, merkez üssü Bingöl'de saat 11.29'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin ardından açıklama yapan valilik, ''Saat 11.29'da merkez üssü Bingöl olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. İl genelinde yapılan ilk taramalara göre herhangi bir can veya mal kaybı söz konusu olmamıştır. Allah milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin” denildi.

Muhammet Ali Çiftçi

 

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