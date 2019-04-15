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Bingöl'de 229 göçmen yakalandı, 5 organizatör tutuklandı

Bingöl'de 229 göçmen yakalandı, 5 organizatör tutuklandı
Bingöl'de 229 göçmen yakalandı, 5 organizatör tutuklandı

Bingöl’de jandarma ekiplerince yapılan çalışmada 229 göçmen yakalanırken organizatörlük yapan 5 şüpheli de tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelerek batıya gitmek isteyen düzensiz göçmenle mücadele kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda, 203'ü Afganistan, 22'si Pakistan, 2'si İran ve 2'si Suriye uyruklu 229 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyon kapsamında göçmenlerin kaçak yolculuğuna organizatörlük yapan 15 şahıs da gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılardan 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Operasyonda, 7 araca da el konulduğu bildirildi.  

Muhammet Ali Çiftçi

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