Bingöl'de 281 köy yolu ulaşıma açıldı

Bingöl'de geçtiğimiz hafta aralıklarla devam eden kar yağışının ardından kent genelinde 281 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için Valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekipleri 2 kar savurma, 19 greyder, 5 dozer, 23 kepçe, 3 kar küreme ve 110 personelle çalışma yürüttü. Ekiplerin 7/24 yaptığı çalışma sonucu kapanan 281 köy yolu tamamen ulaşıma açıldı. Öteyandan merzalar da ise çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Muhammet Ali Çiftçi

