Bingöl'de 3 buçuk milyar lira değerinde 15 milyon kök kenevir ele geçirildi

Jandarma Genel Komutanlığı, terör örgütü PKK mensuplarını etkisiz hale getirmenin yanı sıra, terör örgütünün en büyük gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucu ticaretinden sağladığı geliri engellemek amacıyla narko-terör operasyonlarına devam ediyor.

Bu kapsamda Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca Genç ilçesi Yolaçtı köyü kırsalında PKK/KCK/PYD terör örgütünce yasa dışı kenevir ekimi yaptırılan alanlar tespit edildi.

Terör örgütünün uyuşturucudan elde ettiği geliri engellemek maksadıyla jandarma komando, JÖH birlikleri ile güvenlik korucularının da desteğiyle kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele birimlerince 2 Temmuz'da 230 personel ile "Eren-4" narko-terör operasyonu icra edildi.

Operasyonda 15 milyon 217 bin kök kenevir, 290 kilogram toz esrar, 600 kök skunk bitkisi, 70 bin metre damlama su borusu, 4 bin metre sulama borusu ele geçirildi. 1'i suçüstü yakalanan olmak üzere toplam 14 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Operasyonlarda ele geçirilen 15 milyon 217 bin kök kenevir bitkisinin imha edilmesi neticesinde 350 ton toz esrar elde edilmesinin önüne geçildi.

Ele geçirilen kenevir bitkisinin esrara dönüştürülmesi halinde terör örgütünün 3 buçuk milyar lira finans sağlamasının da önüne geçildi.

Muhammet Ali Çiftçi



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