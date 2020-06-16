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Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldi

Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldi
Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldi

Bingöl'ün Yedisu ilçesi merkezli 4.3 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldi. Depremde ilçeye bağlı Elmalı köyünde, bir samanlık ile bir evin eklentisi çöktü.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 15.57 sıralarında merkez üssü Yedisu ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre altında olan deprem nedeniyle ilçe merkezinde ve daha önce 5.7'lik depremde hasar alan köylerde paniğe neden oldu. Yedisu ilçesine bağlı depremin en çok hasar verdiği Elmalı köyünde ise artçı depremle birlikte kullanılmayan bir samanlık ile bir evin eklentisi çöktü.
Depremle birlikte yeni yıkıntının oluştuğunu aktaran vatandaşlar, her hangi bir kaybın olmadığını dile getirdi.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu
 

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