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Bingöl'de 5 odalı sığınak ve 60 kiloluk patlayıcı imha edildi

Bingöl'de 5 odalı sığınak ve 60 kiloluk patlayıcı imha edildi
Bingöl'de 5 odalı sığınak ve 60 kiloluk patlayıcı imha edildi

Bingöl’de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 5 odalı sığınak ve 60 kilogramlık patlayıcı imha edildi.

Valilik, İl Jandarma Komutanlığı tarafından merkez ilçe kırsalında bölücü terör örgütünü yönelik operasyon gerçekleştirildiğini ve 5 odalı sığınağın bulunarak imha edildiğini açıkladı. Açıklamada, “2 Adet Büyük Tüpün üst kısmı kesilmek suretiyle hazırlanmış, amonyum nitrat ile güçlendirilmiş, ateşleyicisi bağlanmak suretiyle patlatılmaya hazır 60 kilogram el yapımı patlayıcı madde, 1 adet el bombası, 7 adet roketatar sevk fişeği, 1 adet güneş paneli, 2 adet gündüz el dürbünü, örgütsel doküman, muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiş, patlayıcı maddeler patlayıcı madde imha timi tarafından olay yerinde imha edilmiştir” denildi.
Öte yandan güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, kent genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesine kararlılıkla devam ettiği kaydedildi. 

Muhammet Ali Çiftçi
 

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