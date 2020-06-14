Bingöl'de 5.7 büyüklüğünde deprem! Bir çok ilden hissedildi

Bingöl'ün Karlıova ilçesi merkezli 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi, bir çok ilden hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık yerin 5 kilometre derinliğinde olan deprem Elazığ, Tunceli, Erzurum ve Diyarbakır'dan da kuvvetli hissedildi.

BİNGÖL VALİLİĞİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI!

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde karakola ait iki gözetleme kulesinin çökmesi nedeniyle 3 güvenlik korucusu yaralandı.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün saat 17.24'te merkez üssü Yedisu ile Karlıova arasında bulunan Kaynarpınar Köyünde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Kaynarpınar köyünde karakola ait iki gözetleme kulesi çökmüş ve üç güvenlik korucumuz yaralanmıştır. Tüm köy ve ilçelerimizde hasar tespit çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Bakan Soylu: “1 güvenlik korucumuz göçük altında kalmış, 2'si de hafif şekilde yaralanmıştır”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl'de meydana gelen depremle ilgili, “Valimizden aldığımız ilk bilgiye göre Karlıova-Kaynarpınar Jandarma Karakol Komutanlığı nöbet kulesi yıkılmış, 1 güvenlik korucumuz göçük altında kalmış, 2'si de hafif şekilde yaralanmıştır” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Bingöl'de meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. Bakan Soylu, “Bingöl-Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğünde depremde Valimizden aldığımız ilk bilgiye göre Karlıova-Kaynarpınar Jandarma Karakol Komutanlığı nöbet kulesi yıkılmış, 1 güvenlik korucumuz göçük altında kalmış, 2'si de hafif şekilde yaralanmıştır. Köylerimizde tarama devam etmektedir” ifadelerini kullandı.