Bingöl'de 7 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalanıp tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timi, aranma kaydı olan şahıslarla ilgili çalışma yaptı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, 2 ayrı Basit Yaralama, 2 adet Ruhsatsız Silah Bulundurma ve Tehdit” suçlarından aranan 1 şahsı tespit etti.Tespit edilen şüpheli Genç ilçesinde, JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan şüpheliden 1 adet ruhsatsız tabanca, şarjör ve 10 adet mermi ele geçirildi.

Jandarmada ifadesi alınıp adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.,

Muhammet Ali Çiftçi

