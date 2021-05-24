İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bingöl'de arı yüklü kamyon devrildi

Bingöl'de arı yüklü kamyon devrildi
Bingöl'de arı yüklü kamyon devrildi

Bingöl’ün Genç ilçesinde arı yüklü kamyon devrildi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Genç- Diyarbakır karayolu Tapantepe mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Naim B. idaresindeki kamyon, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı fark eden çevredeki sürücüler 112 acil servis ekiplerine ve jandarmaya durumu bildirdi. Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada, yola saçılan arı kovanları nedeniyle arılar çevreye yayıldı. Durumun bildirilmesi üzerine Bingöl Arıcılar Birliği ekipleri, bölgeye giderek arıları topladı.

Sinan Atan
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.