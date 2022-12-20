Bingöl'de bir anda alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Olay, merkeze bağlı Simani Mahallesi Şalvar Camii mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 07 CLZ 85 plakalı otomobil, ışıklarda durduğu sırada bir anda alev aldı. Araçtan inen sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler, otomobilde çıkan yangını söndürdü ancak araç kullanılamaz hale geldi. Otomobilin yanması ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Remzi Burulday



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