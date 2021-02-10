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Bingöl'de çığ düştü, Meteoroloji uyardı!

Bingöl'de çığ düştü, Meteoroloji uyardı!
Bingöl'de çığ düştü, Meteoroloji uyardı!

Bingöl’ün Karlıova ve Yedisu ilçesinde arasında çığ düştü, yol kısa süreli trafiğe kapandı. Ekipler, yolu tekrar ulaşıma açtı.

Geçtiğimiz hafta yoğun kar yağışının yaşandığı kentte, hava sıcaklıkları artmaya başladı.

Sıcaklıklarla birlikte meteorolojinin uyarısını yaptığı çığ Karlıova ve Yedisu ilçesi arasında Kaynarpınar köyü mevkiinde düştü. O anda araç geçmemesi nedeniyle olumsuz bir durum yaşanmayan yolda araçlar uzun kuyruk oluşturdu. Durumun bildirilmesi üzerine karayolları ekipleri, bölgede çalışma yaptı. Çığ nedeniyle kapanan yol, ekiplerin yoğun çalışmasıyla kısa sürede açıldı.

Öte yandan meteoroloji de bölge geneli için çığ uyarısını yeniledi.

Ayhan Turhan
 

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