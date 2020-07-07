Bingöl'de deprem bölgesinde yaralar sarılmaya devam ediyor

Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi Kaynarpınar köyünde 14 Haziran Pazar günü meydana gelen ve bir güvenlik korucusunun şehit olduğu 5.7 şiddetindeki depremin ardından, bölgede çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Valilik koordinesinde İl Özel İdare, AFAD, Türk Kızılay'ı ve diğer kurumların çalışmalarıyla, depremzedelerin yaraları sarılıyor. Bu kapsamda İl Özel İdare ekiplerinin çalışmalarıyla yapılan enkaz kaldırma işlemlerinin ardından, Adaklı, Yedisu ve Karlıova ilçelerinde şimdiye kadar toplamda 188 adet konteyner kurulumu gerçekleştirildi.

Bölgeye sürekli yardım geldiğini belirten depremzedelerden Mehmet Dallar, “Konteynerlerimiz geldi. Allah devletten razı olsun. Vali ve kaymakam olsun alt düzeyden üst düzeye kadar kimse yardımları bizden kesmedi. Yardımlar durmadan gelmeye devam ediyor. Konteynerler yerleştirildi, tuvalet ve banyolar da yerleştirildi. Mezralarda enkaz kaldırma işlemi devam ediyor. Çalışmalar buralarda devam ediyor” dedi.

“Devlet sıcak yüzünü gösterdi bizlere”

Çadırların hemen ardından konteynerlerin geldiğini dile getiren Elmalı köyü sakinlerinden Cemal Adıbelli ise “Depremden sonra devlet hemen gece yarısı bizlere yetişti. Yine deprem sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bakanlar, vali bey gelip dertlerimizi dinledi. Sonrasında hemen çadırlar kuruldu. Köy ve mezralar dahil olmak üzere kimseyi çadırsız bırakmadılar. Çadırlardan hemen sonra da konteynerleri getirip kurdular. Suları da bağladılar. Enkaz kaldırmaya başlayıp, bitirdiler. Devlet sıcak yüzünü gösterdi bizlere. Hep yanımızdalar. Kaymakam bey her zaman gelip bizleri soruyor. Sağolsunlar yaylara da gidip olan enkazları da kaldırdılar” diye konuştu.

Muhammet Ali Çiftçi

