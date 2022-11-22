Bingöl'de el bombası ve mayın imha edildi

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Genç ilçesi kırsalında icra edilen Eren Abluka Sonbahar Kış-7 Şehit Güvenlik Korucusu Zeki Tekgöz-32 operasyon faaliyeti esnasında 1 adet Mod.45 Taarruz tipi patlamamış el bombası ve 1 Adet M49 aydınlatma mayını tespit edildi. Tespit edilen patlayıcılar, Meti timi tarafından yerinde imha edildiği” denildi.

Sinan Atan



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