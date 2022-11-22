İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bingöl'de el bombası ve mayın imha edildi

Bingöl'de el bombası ve mayın imha edildi
Bingöl'de el bombası ve mayın imha edildi

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı’nca icra edilen Eren Abluka Sonbahar Kış-7 operasyonunda ele geçirilen el bombası ve mayın imha edildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Genç ilçesi kırsalında icra edilen Eren Abluka Sonbahar Kış-7 Şehit Güvenlik Korucusu Zeki Tekgöz-32 operasyon faaliyeti esnasında 1 adet Mod.45 Taarruz tipi patlamamış el bombası ve 1 Adet M49 aydınlatma mayını tespit edildi. Tespit edilen patlayıcılar, Meti timi tarafından yerinde imha edildiği” denildi.

Sinan Atan
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.