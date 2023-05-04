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Bingöl'de halk otobüsü ile minibüs çarpıştı: 14 yaralı

Bingöl'de halk otobüsü ile minibüs çarpıştı: 14 yaralı
Bingöl'de halk otobüsü ile minibüs çarpıştı: 14 yaralı

Bingöl’de özel halk otobüsü ve minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Alınan bilgilere göre kaza, Bingöl-Solhan kara yolu Beyaz Toprak köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 12 D 4040 plakalı minibüs ile 12 M 0003 plakalı özel halk otobüsü çarpıştı. Kazayı gören çevredeki sürücüler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan 14 kişi, Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Remzi Burulday

 

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