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Bingöl'de insan kemikleri bulundu

Bingöl'de insan kemikleri bulundu
Bingöl'de insan kemikleri bulundu

Bingöl’de bir çoban tarafından dere yatağında kıyafetlerle insan kemikleri bulundu. Bulunan kemiklerin 48 gün önce kayıp olan 91 yaşındaki Hasan Göcük’e ait olduğunun değerlendirildiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Genç ilçesine bağlı Yiğitbaşı köyü mevkisindeki dere yatağında hayvanlarını otlatan bir çoban, kıyafet, ayakkabı ve tespih buldu.



Bunun üzerine bölgeye detaylı bakan çoban, ağaçlarında dibinde insan kemikleri ile karşılaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleriyle savcı olay yerinde inceleme yaparken, insan kemiklerinin 17 Nisan tarihinde ilçeye bağlı Balgözü köyünde kaybolan 48 gündür bulunamayan Hasan Göçük'e (91) ait olduğunun değerlendirildiği öğrenildi. Göçük'ün yakınları, insan iskeletinin çevresinde bulunan kıyafetlerin kayıp şahsa ait olduğunu söylediği ifade edildi.


Öte yandan kemiklerin Hasan Göçük'e ait olup olmadığının Malatya Adli Tıp Kurumunda yapılacak DNA incelemesi sonrasında kesinlik kazanacağı belirtildi.

Muhammet Ali Çiftçi - Sinan Atan
 

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