Bingöl'de kanser hastasının imdadına Mehmetçik yetişti

Bingöl'ün kırsal alanında etkili olan kar yağışı ve yoğun tipi köylere ulaşımı zaman zaman zorlaştırıyor. Kar yağışının etkisini gösterdiği Genç ilçesine bağlı Yeniyazı köyünde ikâmet eden ve mide kanseri olduğu öğrenilen Abdulsami Tezel (48) ağrıları artınca, ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kar nedeniyle köye ulaşım sağlanamayınca devreye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve jandarma girdi. Bölgeden istenen askeri helikopterle köye giden jandarma, kanser hastası adama ulaştı. Hastanın önce yakını, ardından da Mehmetçik tarafından sırtta taşınma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Köyden askeri helikopterle alınan hasta, tedavi edilmek üzere Bingöl Devlet Hastanesine getirildi.

Muhammet Ali Çiftçi

