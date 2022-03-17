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Bingöl'de kanser hastasının imdadına Mehmetçik yetişti

Bingöl'de kanser hastasının imdadına Mehmetçik yetişti
Bingöl'de kanser hastasının imdadına Mehmetçik yetişti

Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı Yeniyazı köyünde yaşayan kanser hastasının imdadına Mehmetçik yetişti. Askeri helikopter ile köyünden alınan adamın önce yakını sonra da Mehmetçik tarafından sırtta taşınması görüntülere yansıdı.

Bingöl’de kanser hastasının imdadına Mehmetçik yetişti - Tıkla İzle

Bingöl'ün kırsal alanında etkili olan kar yağışı ve yoğun tipi köylere ulaşımı zaman zaman zorlaştırıyor. Kar yağışının etkisini gösterdiği Genç ilçesine bağlı Yeniyazı köyünde ikâmet eden ve mide kanseri olduğu öğrenilen Abdulsami Tezel (48) ağrıları artınca, ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kar nedeniyle köye ulaşım sağlanamayınca devreye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve jandarma girdi. Bölgeden istenen askeri helikopterle köye giden jandarma, kanser hastası adama ulaştı. Hastanın önce yakını, ardından da Mehmetçik tarafından sırtta taşınma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Köyden askeri helikopterle alınan hasta, tedavi edilmek üzere Bingöl Devlet Hastanesine getirildi.

Muhammet Ali Çiftçi
 

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