Bingöl'de kar nedeniyle yüz yüze eğitime 2 gün ara verildi

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Mevcut hava durumu ve meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirmeler sonucunda öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları için il genelinde resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel eğitim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilistasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 18.02.2021 ve 19.02.2021 tarihlerinde 2 (iki) gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarda görevli hamile ve engelli personel de bu tarihlerde idari izinli sayılacaktır” denildi.

Muhammet Ali Çiftçi