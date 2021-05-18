Bingöl'de kayıp yaşlı adamı, arama çalışmaları 1 aydır sürüyor

Alınan bilgiye göre, Genç ilçesine bağlı Balgöze köyünde 17 Nisan Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında evden hayvanlarını kontrol etmek için çıkan Hasan Göçük'ten (91) bir daha haber alınamadı. İlk günden itibaren Valilik koordinesinde AFAD İl Müdürlüğü, jandarma, arama kurtarma dernekleri iye köylülerin de desteğiyle bölgede arama çalışmaları yapıldı. Halen devam eden arama çalışmalarında bir henüz bir sonuca ulaşılamadığı aktarıldı.

Öteyandan ekiplerin, köyün tamamını birkaç kez aradıklarını, dere yataklarında aramaların da defalarca arandığı kaydedildi.

Muhammet Ali Çiftçi

