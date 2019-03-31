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Bingöl'de kaza çekici 3'e ayrıldı: 1 yaralı

Bingöl'de kaza çekici 3'e ayrıldı: 1 yaralı
Bingöl'de kaza çekici 3'e ayrıldı: 1 yaralı

Bingöl'de meydana gelen kazada çekici 3 parçaya ayrıldı, sürücü yaralandı.

Kaza, Bingöl Karlıova karayolu Halifan Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,Ş.E. idaresindeki 12 AF 694 plakalı çekici, yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan çıktı. Kazada aracın, kabin, çekici ve alt kısmı ayrıldı. Kabin kısmı yolun ortasında kalan çekicinin sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri parçalara ayrılan araç yoldan çekilene kadar kontrollü olarak trafiği sağladı.  

Ayhan Turhan

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