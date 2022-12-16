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Bingöl'de korkutan yangın

Bingöl'de korkutan yangın
Bingöl'de korkutan yangın

Bingöl’ün Genç ilçesinde elektrik kablosundan çıkan yangında 3 iş yerinde hasar meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde elektrik kablosunun tutuşması nedeniyle 3 iş yerinin çatısından dumanlar yükseldi. İşletme sahiplerinin haber vermesi üzerine mahalleye itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar ve ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yerlerinde hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sinan Atan

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