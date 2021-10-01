Bingöl'de terörden temizlenen bölgeler çiftçinin yüzünü güldürüyor

Bingöl'ün Servi bölgesinde yaşayan yöre halkı, 1990 yıllarda terör nedeniyle toprakların terk etmek zorunda kaldı. Güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesiyle terörden temizlenen bölgelere yeniden dönen çiftçi, devlet desteğiyle arazilerini ekmeye başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle üzüm bağlarındaki verimi iki katına çıkaran çiftçinin yüzü gülüyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün yönlendirmesi ile DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının Üzüm Bağlarında Telli Terbiye Sistemli Rehabilitasyon Projesinden faydalanan yöre halkı, hem ürünü hem de kazancını arttırdı.



Söz konusu projeden 20 çiftçinin faydalandığını aktaran Genç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, 100 dekarlık alanda üretimin yapıldığını söyledi. Kaymakam Kaptanoğlu, "Genç ilçemizin kırsalında uzun yıllardır terör nedeniyle atıl durumda kalan tarım arazilerimiz Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, güvenlik güçlerimizin kararlı duruşu, terörle mücadelede göstermiş oldukları kararlı duruş neticesinde yeniden huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla tarım arazilerimiz kullanılmaya başlandı. DAP İdaresinden alınan proje destekleriyle beraber bugün 20 çiftçimiz 100 dekarlık alanda Genç ilçemizin Servi bölgesine ait, Servi üzümünü üretmeye başladılar. Bu vesileyle de çiftçilerimiz ilimiz ekonomisine hem de ilçemiz ekonomisine büyük katkı sunmayı sürdürüyorlar" dedi.





Proje öncesinde çiftçinin dönümde 250 kilogram ürün elde ettiğini ancak projeyle üzüm üretiminin 900 kilograma kadar çıktığının altını çizen DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen ise "Bölgede üretimin artırılması için özellikle tarımsal anlamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı DAP tarafından çeşitli destekler veriliyor. Bu bölgede tabi bildiğiniz gibi daha önce terörle anılan bir bölge. Dışarıya göçün yoğun olduğu bir bölge. Bu tür destekler sayesinde de üreticilerin bölgeye geri dönmesi ve üretimde verimliliğin artması bizleri de sevindiriyor. Bundan sonraki çalışmalarımızda da yine bu tür destekler vermeye devam edeceğiz. Telli terbiye sisteminde öncesinde dekara 250 kilogram üzüm alınan yerde şimdi 800-900 kiloya yakın ürün alınıyor" diye konuştu.





1992 yılında terör nedeniyle köyünü terk etmek zorunda kalan ancak güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesiyle yeniden köyüne döndüğünü aktaran çiftçi Abdullah Uzun da, "Bahçebaşı köyünde ikamet ediyorum. 1992 senelerinde terör nedeniyle buralardan göç edip gittik Adana'ya. Ondan sonra buralarda huzur, güven operasyonlarından sonra burada huzura kavuştuk. Terör bittikten sonra tekrar geri döndük, malımızın üzerine geldik. Şuanda bağla uğraşıyoruz. Üzümden pekmez yapıyoruz, pestil yapıyoruz, sucuk yapıyoruz. Gelirimizin yüzde 50'sini bağlardan alıyoruz. Köyümüz susuz köydür, yüzde 50 gelirimizi bağdan alıyoruz. Allah devletimizden razı olsun bizi Erzincan'a kadar götürdü, bu telli terbiye sistemi üzerine bir kurs gördük. Devletimizden Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Elde edilen üzümden pestil, pekmez ürettiklerini söyleyen Hüseyin Sarı, "Bizim buradaki gelirimizin yaklaşık yüzde 50'sini üzüm hasadından alıyoruz. Üzüm hasadımız iyidir. Bundan pestil olsun, pekmez olsun, sucuklu ceviz olsun bunları çıkarıyoruz. Allah razı devletimize zeval vermesin. Bize verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Eskiden bu bağlardan 200 kilo üzüm alıyorduk, bu sistemden sonra yaklaşık 1 tona yakın bir verim alıyoruz. Allah razı olsun desteklerden dolayı" dedi.



Muhammet Ali Çiftçi - Sinan Atan

