İhlas Haber Ajansı

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Bingöl'de teröristlere ait 4 adet sığınak ve patlayıcılar imha edildi

Bingöl'de teröristlere ait 4 adet sığınak ve patlayıcılar imha edildi
Bingöl'de teröristlere ait 4 adet sığınak ve patlayıcılar imha edildi

Bingöl’de bölücü terör örgütü PKK’ya ait 4 adet sığınak ve içinde bulunan patlayıcılar, jandarma tarafından imha edildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde, Genç ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda yapılan arazi aramasında tespit edilen 4 adet sığınak içerisinde 50 gram plastik patlayıcı ile güçlendirilmiş 1 adet el yapımı patlayıcı madde düzeneği ve muhtelif yaşam malzemesinin ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada. "Tespit edilen sığınaklar ve ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edilerek kullanılmaz hale getirilmiştir” denildi.

Sinan Atan
 

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