Bingöl'de teröristlerin 5 odalı sığınağı imha edildi

Bingöl Valiliği, İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından Genç İlçesi kırsalında, bölücü terör örgütüne yönelik bahar operasyonu gerçekleştirildiğini bildirdi.

Valilik açıklamasında,"İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Genç İlçesi kırsalında, 07 Nisan 2019 tarihinde, İlkbahar Yaz dönemi kapsamında, icra edilen operasyon neticesinde 5 odalı bir sığınak ve iki farklı noktada 6 jelikan bidon içerisinde 3 adet patlamaya hazır EYP düzeneği, 16 adet fünye, 8 adet dolu büyük tüp, 6 adet boş büyük tüp,muhtelif miktarda dijital veri ve örgütsel doküman,500 kilogram gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir"denildi.

Güvenlik güçlerinin bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla çalışmalarının sürdürdüğü aktarılan açıklamada kent genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü öğrenildi.

Öteyandan 5 odalı sığınağın imha edildiği öğrenildi.

Sinan Atan

