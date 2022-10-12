Bingöl'de terörün finans kaynağına darbe: 3 milyon kök kenevir ele geçirildi

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen istihbari ve teknik çalışmalar neticesinde, Genç ilçesi kırsalında icra edilen narkoterör operasyonunda 5 tarla içerisinde 3 milyon 185 bin 445 kök kenevir bitkisi, 406 kilo 600 gram kubar esrar maddesi, 17 kilo 900 gram toz esrar maddesi, 645 bin 313 kök skunk bitkisi ve 4 bin 500 metre sulama hortumu ele geçirilmiştir” denildi.

Muhammet Ali Çiftçi



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