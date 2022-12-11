İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bingöl'de tespit edilen bir sığınak imha edildi

Bingöl'de tespit edilen bir sığınak imha edildi
Bingöl'de tespit edilen bir sığınak imha edildi

Bingöl’de bölücü terör örgütüne ait olduğu tespit edilen bir sığınak, jandarma ekiplerince imha edildi

 

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar çerçevesinde; Genç ilçesi kırsalında tespit edilen 1 adet sığınak içerisinde, 3 adet ikili pil bloğu, 1 adet dijital saat, 1 adet kazma, muhtelif yaşam malzemeleri, elektrik kablosu ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler imha edilmiş olup, sığınaklar da kullanılamaz hale getirilmiştir” denildi.

Muhammet Ali Çiftçi
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.