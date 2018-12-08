Bingöl'de tır ile otobüs çarpıştı: 8 yaralı

Kaza, Bingöl-Elazığ karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine doğru seyir halinde olan Resul Keskin idaresindeki 23 EY 686 plakalı tır, yolun buzlanmasından dolayı yokuş yukarı çıkamadı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, 34 FS 5336 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.

Kazada otobüs sürücü Abdullah Kayan ile birlikte 8 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Kayan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yol, bir süre trafiğe kapatılırken, otobüs içindeki yolcular başka bir otobüse alınarak yola devam etti.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Muhammet Ali Çiftçi

