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Bingöl'de yangın, 300 dönüm kül oldu

Bingöl'de yangın, 300 dönüm kül oldu
Bingöl'de yangın, 300 dönüm kül oldu

Bingöl’de çıkan yangınında 300 dönüm anız kül oldu. 5 saat süren çalışma sonrasında söndürülen yangında, çok sayıda ağaç zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Yeniköy ve Çeltiksuyu köyü mevkiinde bulunan boş tarlalarda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yaklaşık 300 dönümlük araziye yayıldı. Dumanları fark eden vatandaşlar, durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Yangın, itfaiye ekipleri tarafından 5 saatlik çalışmanın ardından söndürülebildi. Yangında, 300 dönümlük anız küle dönerken, tarla kenarında bulunan çok sayıda ağacında zarar gördüğü belirlendi.  

Muhammet Ali Çiftçi
 

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