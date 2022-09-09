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Bingöl'de yine ayı saldırısı: Yaralanan çoban hastaneye kaldırıldı

Bingöl'de yine ayı saldırısı: Yaralanan çoban hastaneye kaldırıldı
Bingöl'de yine ayı saldırısı: Yaralanan çoban hastaneye kaldırıldı

Bingöl'de Karlıova’da meydana gelen ayı saldırısının ardından bugün de Sancak beldesinde hayvan otlatan çoban, ayı saldırısı sonucu yaralandı.

Bingöl'de yine ayı saldırısı: Yaralanan çoban hastaneye kaldırıldı - Tıkla İzle

Olay, merkeze bağlı Sancak beldesi Oğuldere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büyükbaş hayvanlarını otlatan Hüseyin Gürsul (30) çalıların arasından önce 2 ayı yavrusu gördü. Gürsul ardından anne ayının saldırısına uğradı. Gürsul, göğsünden ve ayağından yaralanırken ayı ormanlık alan kaçtı. Gürsu'nun haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gürsul, ambulans ile Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Önceki gün de Karlıova ilçesinde bir çoban ayının saldırısı sonucu yaralanmıştı.

Remzi Burulday - Sinan Atan

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