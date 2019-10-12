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Bingöl'de yolcu taşıyan midibüs devrildi: 29 yaralı

Bingöl'de yolcu taşıyan midibüs devrildi: 29 yaralı
Bingöl'de yolcu taşıyan midibüs devrildi: 29 yaralı

Bingöl'de yolcu taşıyan midibüs devrildi, 4'ü ağır 29 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl'ün Genç ilçesi Doğanca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fuat Korkutan idaresindeki 12 AGG 10 plakalı midibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi yoldan çıkıp devrildi.
Kazada araçta bulunan 29 kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye,jandarma, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. Araçtan çıkartılan yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 4'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Midibüsün Erzurum'dan, Diyarbakır'a yolcu taşıdığı bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Sinan Atan - Yılmaz Atar

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