Bingöl'deki 500 yataklı devlet hastanesi için kazı çalışmaları devam ediyor

İhalesi geçtiğimiz aylarda, yapımı da geçtiğimiz haftalarda başlayan Bingöl'ün yeni devlet hastanesinde kazı çalışmaları devam ediyor. 33 dönümlük bir alanda inşası devam eden 500 yataklı devlet hastanesinin tamamlanmasıyla, sağlık alanında önemli bir yatırım yapılmış olacak. Şantiye alanında incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Veysel Tosun, deprem kuşağındaki Bingöl'ün yeni hastanesinde 269 sismik izolatörün kullanılacağını söyledi.

Mevcut hastane ile birlikte yatak kapasitesinin de toplamda 850 olacağını belirten Tosun, “Yeni hastanemizin kazı çalışmaları devam ediyor. Yeni hastane 33 dönümlük bir arsa alanına kurulmuş olan, toplam kullanım alanı 101 bin metrekare olan bir yer. Sismik izolatöründe olacağı 3 kat bodrum, 1 zemin ve 7 katlık yükseklikten oluşuyor. Hastanemizin damperli sistem dediğimiz 269 sismik izolatörlerden oluşacak olan bir hastane. Bu da yeni yapılacak hastanenin 9 ve üstü depremlere dayanıklı olmasını sağlayacak. Hastanemizde 132 adet poliklinik odası, 50 adet yoğun bakım yatağı, 13 adet ameliyathane ve 500 yatak kapasiteli. Diğer hastanemizle birlikte toplamda 850 yataklı hastanemiz olmuş olacak” dedi.

Hastanenin tamamlanmasıyla çevre illere sevk ihtiyacının da azalacağını vurgulayan Tosun, “Bir hastane kompleksimiz olmuş olacak. Aradaki boşlukta ise kampüs yapma planımız mevcut. Bu da ilimiz için tam teşekkürlü bir hastane demektir. Bu hastanemizde de bir gelecekte üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin verilmesini planlıyoruz. Başka illere sevk ihtiyacı olmadan kendi hastanemizde bütün işlemleri yapabileceğiz demektir” şeklinde konuştu.

Muhammet Ali Çiftçi - Remzi Burulday

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.