Bingöl'deki deprem iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde dün saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Bingöl merkez ve ilçelerinin yanı sıra komşu iller Elazığ, Tunceli ile Muş başta olmak üzere birçok noktadan da hissedildi.

Deprem nedeniyle Elazığ'ın 5 köyünde bazı evlerde hasar meydana geldi. Merkez üssü Kiğı ilçesinde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken, deprem anları da işyerlerinin kameralarına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde işyerlerinde malzemelerin sarsıntı ile düştüğü görüldü.

Sinan Atan



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