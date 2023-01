Bingöl'deki meslek lisesi, üretimi ile Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Meslek Liselerinde Fırın Atölyeleri Projesi, birçok ilde olduğu gibi Bingöl'de de faaliyete geçti. Merkez Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde faaliyete geçen fırında, hem yiyecek içecek hizmetleri bölümü öğrencileri uygulamalı eğitim görüyor hem de Türkiye'de bir ilk olma özelliğiyle çölyak hastalarına glütensiz ekmek üretiliyor. Çölyak hastası iki kişi de bu fırında istihdam edilirken, her gün çıkan glütensiz ekmekleri hastalar gelip piyasa göre yarı fiyatına sıcak bir şekilde satın alıyor.

''Bunun Türkiye'de ilk olma özelliği var''

Söz konusu projenin hayata geçirilme sürecinde Çölyak Hastaları Derneği temsilcilerinin kendilerine gelerek, ekmek temini konusunda zorlandıklarını dile getirdiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, görüşmelerin ardından gerekli adımı attıklarını söyledi. Kent genelinde bin 400 çölyak hastası olduğunun altını çizen Yücel, glütensiz ekmek üretimiyle de ülkede bir olma özelliği taşıdıklarını vurguladı. Yücel, “Milli Eğitim Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda il genelinde bir fırın oluşturmak amacıyla bir oluşum başladı. Bize ilk bu talimat geldiğinde valimizle konuyu görüştük. Valimizde ilimizde özellikle çölyak hastalarına yönelik olarak glütensiz ekmek ihtiyacının fazla olduğunu dile getirmişti. Biz de bunu talimat olarak algıladık ve hemen harekete geçtik. Dernek başkanımız Yunus bey ile görüştük ve ilimizde bin 400 çölyak hastası olduğunu öğrendik kendisinden. Bunun çok anlamlı bir hizmet olacağı kanaatine vardık. Biz de hemen girişimlerde bulunduk ve okul müdürümüz Kumriye hanım ile görüştük. Böyle bir projenin uygulanacağını, kendisinin de yardımcı olması gerektiğini söyledik. O da sağ olsun tüm okulu seferber etti ve biz de Milli Eğitim Müdürlüğü olarak da çalışma başlattık. Burayı hizmete açmış olduk. Tabi bunun şöyle farklı bir yönü var, Türkiye bir ilk olma özelliği var. Tüm illerde fırınımız var kendi kurumlarımıza yönelik yapmış olduğumuz ekmek üretim noktasında ama çölyak hastalarına yönelik olarak üretim yapan Türkiye ve bölgemizdeki tek fırın. Dernek başkanımız bizi bir programa davet etmişti, orada bunun da sözünü vermiştik. Hem ailelerimiz hem de çocuklarımız bunu dört gözle bekliyorlar. Bu hizmet çocuklarımızın dualarında olan bir hizmet. Şükürler olsun ki bunu harekete geçirdik ve hizmete açmış olduk” dedi.

''Ekmeği bu kadar rahat temin etmek çok büyük bir zorluktu''

6 yıldır çölyak hastası olan Melike Bakırcı, her gün gelip meslek lisesindeki fırın atölyesinden sıcak bir şekilde glütensiz etmek satın aldığını söyledi. Daha önce temin noktasında zorlandıklarının altını çizen Bakırcı, ''6 yıldır çölyak hastasıyım. Bizim en büyük problemimiz olan temin etme olayıydı. Bingöl'de de zincir marketler ve belirli yerler dışında alamıyordum. Bu da haftanın belirli günlerinde alabiliyordum. Bazen de kendim evde üretim yapmak zorundaydım. Şu an Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yapılan bu fırınla ekmeğe teminim çok daha rahat bir şekilde olabiliyor. Her şeyden önce sıcak bir ekmek alabiliyorum. Bu benim için çok büyük bir şey. Ekmeği bu kadar rahat temin etmek, çok büyük bir zorluktu ve fiyatının makul bir seviyede olması bizim çok makul bir kazanç'' diye konuştu.

Çölyak hastası kızı olduğunu belirten ve ekmek üretiminde çalışan Dernek Başkanı Yunus Kızılboğa ise ''Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı proje vardı. Bunu ilk duyduğumuzda hemen müdürümüze gittik. Sağ olsunlar anında destek verdiler. Bu projenin ilk olmasından dolayı gurur duyuyoruz. Burada günlük ekmek üretiyoruz. Bunu yanında simit, poğaça, pide gibi ürünler çıkarmaya başladık. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Muhammet Ali Çiftçi - Remzi Burulday

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.