Bingöl'deki orman yangını söndürüldü

Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü, dün öğle saatlerinde merkez Ekinyolu köyünde çıkan orman yangınına ilişkin açıklama yaptı. Yaklaşık 10 dönümlük arazide kuru ortaların tutuşmasıyla büyüyen yangına, kamu kurum kuruluşlarının desteğiyle müdahale edildiği anımsatılan açıklamada, "İhbar ile birlikte ilk etapta 1 TOMA, 2 itfaiye, 1 arazöz ve 55 personel ile yangına müdahale edildi. Akabinde Bingöl Orman İşletme Müdürlüğümüz, İl Özel İdaresi, Bingöl Belediyesi ve jandarma ekiplerimizin özverili çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü” denildi.

Yılmaz Atar

