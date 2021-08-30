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Bingöl'deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Bingöl'deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
Bingöl'deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Bingöl’de devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

Bingöl’deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor - Tıkla İzle

Bingöl'ün Yayladere ilçesine bağlı Sarıtosun köyündeki orman yangınını kontrol altına almak amacıyla karadan süren müdahaleye hava desteği de eklendi. Bingöl Orman İşletme İl Müdürlüğünün talebi üzerine Orman Genel Müdürlüğüne ait 2 adet helikopter bölgeye gelerek söndürme çalışmalarına katıldı.

Helikopterler, ilçeye yakın bir noktada bulunan Özlüce Barajı'ndan su alarak yangının sık bulunduğu alanlara müdahale etti. Yangının kısa süre içinde kontrol altına alınması bekleniyor.

Muhammet Ali Çiftçi
 

Muhammet Ali Çiftçi
BİNGÖL (İHA) - 
Muhammet Ali Çiftçi
BİNGÖL (İHA) - 
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