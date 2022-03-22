Bingöl'deki patlamada acı haber geldi: 2 şehit

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, Özel Harekat Şube Müdürlüğünde mühimmat sevki esnasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve sonrasında Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan özel harekat polislerinden Aydın Çine nüfusuna kayıtlı Necati Aygün ve Erzurum Aziziye nüfusuna kayıtlı Birol İli'nin şehit olduğu bildirildi. Açıklamanın devamında, “Şehitlerimize Allah'tan rahmet Emniyet Camiamıza aziz şehitlerimizin ailelerine ve tüm sevenlerine sabırlar dileriz” denildi.

Bingöl Valisi Ekinci'den patlama açıklaması

Olayın hemen ardından Bingöl Devlet Hastanesine gelen Vali Kadir Ekinci, bugün kendileri için üzücü bir gün olduğunu söyledi. Vali Ekinci, “Ne yazık ki bugün bizim için üzücü bir gün. Bugün saat 13.30 sularında Özel Harekat Şube Müdürlüğümüzde anti tank mühimmatının eğitiminin verilmesi üzerine, sevki esnasında ne yazık ki bir patlama meydana geldi. Bu patlamada 2 kardeşimiz hakkın rahmetine kavuştu, şehit oldu. Başımız sağ olsun, milletimizin başı sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Değerli ailelerine sabır diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.

Aydınlı özel harekat polisi Bingöl'deki patlamada şehit oldu

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Aydın Çine nüfusuna kayıtlı Necati Aygün ve Erzurum Aziziye nüfusuna kayıtlı Birol İli şehit düştü. Patlamada şehit olan Aydın Çine ilçesi nüfusuna kayıtlı özel harekat polisi Necati Aygün'ün evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

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