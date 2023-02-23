Bingöllüler, yıkılan köylerine dikkat çekiyor

Meydana gelen depremde özellikle Bingöl kırsalında bulunan bir çok köyde yıkım olduğunu söyleyen Bingöllüler, kamuoyunun dikkatini köylerine de çekmek istiyor.

Bingöllü sanatçı Abdurrahman Delen, Bingöl'ün köylerinde dağıtılmak üzere yardım toplanması için davette bulundu. Bingöl'ün köylerine dağıtılmak üzere yardım toplanmasını ve bu köylerin unutulmamasını sözlerine ekledi. Delen, "Büyük yıkımın olduğu 11 ildeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Ölenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Devletimiz ve hayırsever milletimiz büyük bir özveri ile bu yaraları sarmak için adeta yarışa girmiş bulunmaktadır. Biz ise henüz kamuoyunda duyulmayan ve yıkımın olduğu Bingöl'ün kırsal kesimlerine dikkat çekmek istiyoruz" dedi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.