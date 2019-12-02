Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçeleri güne karla uyandı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nünü uyardığı yağış Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerinde etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan kar, Karlıova'da 20 santimetreye kadar ulaştı. Yedisu ilçesinde ise sabaha karşı başlayan kar ilçeyi beyaza bürüdü. Özellikle dağlık alanlarda kartpostallık görüntüler oluşurken, karın tadını her zamanki gibi sabah saatlerinde okula giden çocuklar çıkardı.Güne karla uyanıp işe gidecek olan vatandaşlar ise araçlarını temizledi.

Beklenen kar yağışının geldiğini belirten Karlıova sakinlerinden Şerif Yıldız, “Beklediğimiz kar geldi ama mübarek çok hızlı geldi. Tipi fırtına. Çok fazla yağıyor” dedi.

Yöre sakinlerinden Ali Karaoğlu ise, “Karlıova'da beklenen kar yağışı geldi. Yaklaşık 20 santime ulaştı. İnşallah bu sene fazla çetin geçmez diye ümit ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olacağını aktaran meteoroloji de Tunceli, Bingöl ve Elazığ'da bugün gün içinde ara ara kuvvetli yağmur beklendiğini bildirdi.

Ayhan Turhan - Metin Dere

