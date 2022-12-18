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Binlerce Bulgaristan vatandaşı yeni yıla Edirne'de girecek: Oteller ve restoranlar doluluk oranına ulaştı

Binlerce Bulgaristan vatandaşı yeni yıla Edirne'de girecek: Oteller ve restoranlar doluluk oranına ulaştı
Binlerce Bulgaristan vatandaşı yeni yıla Edirne'de girecek: Oteller ve restoranlar doluluk oranına ulaştı

Giyecekten yiyeceğe tüm ihtiyaçlarını Edirne’den karşılayan Bulgaristan vatandaşları, yeni yıl kutlamaları için de Edirne’yi tercih edince günler öncesinden rezervasyon yaptırdıkları oteller ve restoranlar doluluk oranına ulaştı. Alışveriş için hafta sonu Edirne’ye akın eden ve adım atacak yer bırakmayan Bulgarlar, aldıklarını taşımakta güçlük çekti.

Edirne'ye alışveriş turizmi için gelen Bulgaristan vatandaşlarının sayısı her geçen gün artıyor. Edirne'nin yerel pazarlarında ve caddelerinde hafta sonu yerel halktan çok alışveriş için gelen Bulgaristan vatandaşlarının yoğunluğu kameralara yansıdı. Bulgaristan vatandaşlarının alışverişte cazibe merkezi haline gelen Edirne'de, esnafın müşterilerinin yüzde 90'ını Bulgaristan vatandaşları oluşturuyor.

Aldıklarını taşımakta güçlük çektiler

Komşu ülke Bulgaristan vatandaşları, bu hafta da Edirne'ye akın etti. Cuma günü sabahın erken saatlerinde Edirne'ye gelen ve soluğu Ulus Pazarında alan Bulgarlar, çılgınca alışveriş yaptı. Geceyi otellerde geçiren Bulgarlar, Cumartesi ve Pazar günleri de alışverişlerini sürdürdü. Giyecekten yiyeceğe hemen hemen tüm ihtiyaçlarını Edirne'den karşılayan Bulgarlar, aldıklarını taşımakta güçlük çekti.

Şener Urfa
 

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