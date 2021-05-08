Binlerce Filistinli sabah namazı için yeniden Mescid-i Aksa'ya akın etti

İşgalci İsrail güçleri, dün akşam teravih namazını kılmak için Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinlilere saldırmış, Harem-i Şerif savaş alanına dönmüştü. Kudüs'ün farklı noktalarında yaşanan olaylarda toplam 205 kişi yaralanırken binlerce Filistinli, kapalı tüm kapıların açılmasının ardından sabah namazını kılmak üzere yeniden Mescid-i Aksa'ya koştu. Tekbirler eşliğinde mescide giriş yapan cemaat, sabah namazını eda etti.

Filistin Kızılayına göre işgalci İsrail güçlerinin dün akşam gerçekleştirdiği saldırılarda 205 Filistinli yaralandı.

Muhammed Rabah

