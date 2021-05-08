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Binlerce Filistinli sabah namazı için yeniden Mescid-i Aksa'ya akın etti

Binlerce Filistinli sabah namazı için yeniden Mescid-i Aksa'ya akın etti
Binlerce Filistinli sabah namazı için yeniden Mescid-i Aksa'ya akın etti

İşgal altındaki Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da dün akşam teravih namazı sırasında İsrail polisinin cemaate saldırısı sonucu çıkan olayların ardından binlerce Filistinli, sabah namazı için tekbirler eşliğinde yeniden mescide akın etti.

Binlerce Filistinli sabah namazı için yeniden Mescid-i Aksa'ya akın etti - Tıkla İzle

İşgalci İsrail güçleri, dün akşam teravih namazını kılmak için Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinlilere saldırmış, Harem-i Şerif savaş alanına dönmüştü. Kudüs'ün farklı noktalarında yaşanan olaylarda toplam 205 kişi yaralanırken binlerce Filistinli, kapalı tüm kapıların açılmasının ardından sabah namazını kılmak üzere yeniden Mescid-i Aksa'ya koştu. Tekbirler eşliğinde mescide giriş yapan cemaat, sabah namazını eda etti.
Filistin Kızılayına göre işgalci İsrail güçlerinin dün akşam gerçekleştirdiği saldırılarda 205 Filistinli yaralandı.

Muhammed Rabah
 

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