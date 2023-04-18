Binlerce katlanabilir konteynerler, kırsal alanda kurulmaya başlandı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 büyük deprem sonrasında şehirlerin merkezi gibi kırsal alanlarda bulunan binlerce yapı da zarar gördü. Depremlerden etkilenen illerdeki kırsal mahalle ve köylerde kurulması planlanan 65 bin katlanabilir konteynerler için sahada çalışma başladı. Ekipler, en çok zarar gören kırsal bölgelerden başlayarak katlanabilir konteynerleri vatandaşın hizmetine sundu. Toplamda 65 bin adet olacak olan katlanabilir konteynerlerin ilk 10 bininin 3 hafta içinde tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

Kırsal alanlarda konteyner kurulum çalışmalarını yerinde inceleyen AFAD Başkanı Yunus Sezer, 10 milyon metre karelik alanda konteyner altyapı çalışması devam ettiğini ve şu anda 308 konteyner kent planladıklarını söyledi.

“Afetin büyüklüğü ile çalışmalarımız doğru orantılı şekilde devam ediyor”

Şubat'ta dünya tarihinde ender görülen bir afetle karşı karşıya kaldıklarını anlatan AFAD Başkanı Yunus Sezer, “Büyük bir afet yaşadık ve bu afetin yaralarını sarmak için de büyük bir çaba, çalışma ve gayreti içerisindeyiz. Bir taraftan enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken bir taraftan da afetten etkilenen vatandaşlarımızın barınma sonrası ile ilgili olarak yoğun bir çalışma ortaya koyuyoruz. Belki dünya tarihinde ender görülen bir afet ile karşı karşıya kaldık ve bu aferin büyüklüğü ile doğru orantılı olarak çalışmalar devam ediyor. Geçici barınma konusunda da büyük bir çalışma ortaya koymak gerekti şu ana kadar 760 bin çadırı sahada kurduk ve 222 çadır kentimiz var. Depremin ilk günüden itibaren hem yurt için den hem de yurtdışından çadır tedarikimiz devam ediyor. Ülke içerisinde 5 bin çadır, ülke dışında da sürekli trenlerle, deniz yolu ilde çadırlarımızı getirip depremzede vatandaşlarımıza teslim ediyoruz” dedi.

“10 binin üzerinde konteyneri kırsal alana kurmayı planlıyoruz”

Depremin ilk gününden itibaren 760 bin çadırın sahada kurulumunu gerçekleştirdiklerini ifade eden Sezer, “Konteyner kentler konusunda da depremin ikinci gününden itibaren çalışma ortaya koyduk. 10 milyon metre karelik alanda konteyner altyapısı kuruyoruz. Şu anda 308 konteyner kent planladık, depremin ikinci ayında olmamıza rağmen şu anda 72 bin konteyneri sahaya indirmiş durumdayız. Kırsal alanda 3 bin 600 civarı konteyner kurduk fakat gelen talepler yoğun bununla ilgili pratik çözümler üretiyoruz. Kırsal alanda konteyner alan kurmak için bir proje geliştirdik ve bugün de bunun Kahramanmaraş'ta ilk kurumlarını gerçekleştirdik. Her alan konteyner kurmaya uygun değil. Mayıs birinci haftasına kadar 10 binin üzerinde konteyneri kırsal alana kurmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

Metehan Nazlı - Halil Ulubey

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.