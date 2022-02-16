Binlerce kişi hastanelik olmuştu, sebebi ortaya çıktı

Bilecik'te geçtiğimi hafta Eğitim ve Araştırma Hastanesine binlerce kişi ishal ve karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye başvurmuştu. Hastanede uzun kuyruklar oluşurken, İl Sağlık Müdürlüğü personel sayısını artırmıştı. Ardından Sağlık Bakanlığı kentte 3 uzman kişi göndererek inceleme başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda şebeke suyuna kaynak suyu karıştığı ortaya çıktı.

"552 vatandaşımız ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır"

Konu hakkında açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, "Şubat ayı başından bu yana ilimiz merkez ilçemizde Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bulantı kusma ve ishal şikâyetleri ile başvurularda artış olması sebebiyle İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından gerekli incelemeler hızlı ve etkin bir şekilde başlatılmıştır. Bugüne kadar 551 noktadan klor seviye ölçümü ve 93 noktadan su analizleri yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden de ilimize üç kişilik uzman ekip vaka çalışmaları için gönderilmiştir. 552 vatandaşımız ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır" dedi.

"Ulutepe su deposuna Beylikpınar kaynağından da geçiş olduğu saptandı"

Damkacı, açıklamasının devamında, "Yapılan görüşmeler neticesinde ve laboratuvar incelemelerinde ilimizin su kaynağı olan Karasu kaynağı dışında, Ulutepe su deposuna Beylikpınar kaynağından da geçiş olduğu saptanmış olup, su geçişi Bilecik Belediyesi ile görüşülüp kapatılmıştır. Ayrıca Beylikpınarı kaynağından su numunesi alınıp, Sağlık Bakanlığı Laboratuvarına 500 litre su numunesi ve hastalarımızdan alınan dışkı numuneleri gönderilmiştir. Bakanlığımız tarafından yapılan laboratuvar analizlerinde Beylikpınar kaynağında ve hastalarımızın dışkı örneklerinde vakaların kaynağı olarak Norovirus saptanmıştır. Her gün 50 noktadan klor seviye ölçümlerimiz devam etmekte olup tüm noktalarda etkin klor düzeyi mevcuttur" dedi.

"Vakaların kaynağı olarak Norovirus olarak belirlendi"

Damkacı, Norovirus hakkında bilgi vererek, "Norovirus, tüm dünyada erişkin ve çocuklarda görülen ishallerin önemli bir kısmından sorumlu olan bir virüstür. Normalde bütün yıl boyunca görülebilir ve her yaştan insanları etkileyebilmektedir. İshal şikâyeti ile hekime başvuran erişkinlerin yaklaşık yüzde 20'sinden Norovirusler sorumludur. En sık bulaş yolları kişiden kişiye temas ve sulardır. Virusün dışkı ile atılımı ve bulaştırıcılığı 3 hafta sürebilmektedir. Bu nedenle kişisel ve ev içi hijyene çok dikkat edilmeli, özellikle tuvalet sonrası olmak üzere ellerin ve de yiyeceklerin çok iyi yıkanması, genel temizlik kurallarına mutlaka uyulması gerekmektedir" dedi.



Cem Kaan Toka

