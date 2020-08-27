İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Binlerce korsan kitabın olduğu adrese şok operasyon

Binlerce korsan kitabın olduğu adrese şok operasyon
Binlerce korsan kitabın olduğu adrese şok operasyon

Silivri Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Tem Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda binlerce korsan kitap ve DVD ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Silivri Emniyet Müdürlüğü Silivri Güvenlik Tem Büro Amirliği ekipleri, Selimpaşa'da iki ayrı adrese baskın yaptı. Baskın sonrasında 5846 Sayılı kanuna aykırı olabileceğini değerlendirilen çeşitli yayın evlerine ait 4 bin 93 adet kitap, çeşitli oyun ve film içeriği barındıran 427 adet DVD ele geçirildi.

Ayrıca satışa arz edilen kitaplarda kullanıldığı değerlendirilen şeffaf jelatinli üzerinde 19 adet bandrol ve birçok belge bulunarak el konuldu. Olaylar ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.

Yusuf Eker
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.