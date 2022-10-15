Binlerce nikah kıydı, kızının en mutlu gününde gözyaşlarına hakim olamadı

Altınordu Belediyesi'nde nikah memuru olarak görev yapan İmdat Elik'in 27 yaşındaki kızı Neslihan Elik ile 36 yaşındaki Sadık Güllü dünya evine girdi. Düğün merasimi için Ordu Öğretmenevi'nde tören düzenlenirken, çiftin nikahını ise gelinin yıllık 750'yi aşkın nikah kıyan gelinin babası olan Altınordu Belediyesi evlendirme memuru İmdat Elik kıydı. Nikah memuru İmdat Elik, kendi kızının binlerce çiftin mutlu gününe ortak olduğunu ancak kendi kızının bu mutlu gününde kelimelerin boğazına düğümlendiğini söyledi.

Selim Kuşcu

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