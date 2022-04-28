Binlerce sesli kitap ve podcast bayramda herkese açık olacak

Yerli sesli kitap platformu Dinlebi, Ramazan Bayramı'na özel olarak 28 Nisan-5 Mayıs 2022 tarihleri arasında ücretsiz olarak kullanıcıların deneyimine sunuluyor. Platformdan yapılan açıklamaya göre binlerce sesli kitap, podcast ve meditasyon içerikleri kullanıcılara açık olacak.

Şermin Yaşar'ın Lo adlı eseri gibi yeni çıkan ve sadece platformda olan kitapların yanı sıra Gülseren Budayıcıoğlu'un Camdaki Kız, Madalyonun İçi ve Günahın Üç Rengi gibi popüler eserleri ve Zülfü Livaneli, Elif Şafak, Necip Fazıl Kısakürek, Hakan Günday, Rasim Özdenören, Margaret Atwood gibi güçlü kalemlerin kitapları da tüm kullanıcıların erişimine açık olacak. Ayrıca Suç ve Ceza, Kürk Mantolu Madonna, 1984, Dönüşüm gibi yüzlerce yerli ve yabancı klasik arşivin vazgeçilmezleri olarak dinlenmeyi bekliyor.