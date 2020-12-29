Binlerce Suriyeli ülkesine akın etti

Barış Pınarı Harekatıyla güvenli hale getirilen Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn ve Telabyad kentlerine dönüşler devam ediyor. Binlerce Suriyeli, 2020 yılının sona ermesine sayılı günler kala ülkelerine dönüş yapıyor. Pandemi nedeniyle geçişlerin kontrollü bir şekilde gerçekleştirildiği Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yer alan gümrük kapısına gelen Suriyeliler, işlemlerini tamamladıktan sonra ülkelerine döndü. İçişleri Bakanlığı tarafından bu ay içerisinde yapılan açıklamada Kasım ayı da dahil olmak üzere ülkesine dönen Suriyeli sayısının 419 bin 40 olduğu belirtildi.

Mehmet Dikeç