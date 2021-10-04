Binlerce tavuğu telef olmaktan itfaiye kurtardı

Yangın, Karasu ilçesi Yuvalıdere Mahallesi'nde Ramazan B.'ye ait tavuk çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tavuk çiftliğinin kalorifer kazanı henüz belirlenemeyen bir sebeple patladı. Patlama sonrasında çıkan yangında dumanları görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede çiftliğe gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Büyümeden söndürülen yangın binlerce tavuğun telef olmasının önüne geçerken, inceleme başlatıldı.

Osman Cihat Berber, yangının olduğu bölgede fındık kuruttuklarını ve yatarken bir patlama sesiyle kalktığını belirterek, "Normal bir gündü. Sobayı yaktım, içeride yatıyordum. Birden bir patlama oldu. Geldiğimde zaten çatı alev almaya başlamıştı. Ondan sonra çatı patlamaya başladı. Sonra da babamlar geldi. Kendimiz müdahale etmeye çalıştık, baktık kümese yayılıyor. Sonrasında soba patladı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek söndürdü. Fındık kurutuyorduk içeride, o yüzden sobayı yakıyorduk. Can veya mal kaybı yok" dedi.

Esra Angün