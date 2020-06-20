İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Binlerce Trump destekçisi Tulsa'da

Binlerce Trump destekçisi Tulsa'da
Binlerce Trump destekçisi Tulsa'da

ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk seçim mitingini yapacağı Tulsa’da binlerce Trump destekçisi bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, korona virüs salgını nedeni ile ara verdiği mitinglerine bugün Oklahoma eyaletine bağlı Tulsa kentinde bulunan 19 bin kişilik kapalı spor salonunda yeniden başlıyor.

Binlerce Trump destekçisi spor salonunun dışında bir araya geldi. Destekçilerin çoğunun sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadıkları görüldü. Trump'ın seçim kampanyasında görevli 6 kişide ise mitinge saatler kala korona virüs tespit edildi. Katılımcıların salona girişte ateşlerinin ölçülmesi için güvenlik noktası kurulurken, maske ve el dezenfektanı dağıtılacak.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Kayleigh McEnany, bugün yaptığı açıklamada mitingde maske takmanın zorunlu olmayacağını ifade etmişti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.